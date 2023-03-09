Катерина Осадчая задумалась над тем, как бы вели себя россияне, если бы в течении года их поливали ракетами и бомбами.

Ночью и утром 9 марта по Украине россияне совершили около 81 пусков ракет разного базирования, в том числе гиперзвуковые. Украинская телеведущая Катерина Осадчая проснулась о громких звуков. На своей странице в Инстаграм-Сториз она прокомментировала массированный ракетный удар и подчеркнула, почему мы так сильно отличаемся от россиян.

Утром, после окончания тревоги, Катерина Осадчая задумалась над тем, как бы вели себя россияне, если бы в течении года их поливали ракетами и бомбами. Как бы они тогда относились к войне, которую сами начали? Пошли бы своего вождя сбрасывать с пьедестала или же нет. Ответ она дала себе сама – нет, россияне и дальше бы "засунули головы в песок, словно страусы".

"Не думаю, что есть предел нашей злости. Хорошего вам дня, сил и вдохновения, несмотря ни на что. Этим мы от них и отличаемся, мы не трусы", – подчеркнула Катерина Осадчая.

Стоит отметить, что несмотря на все, украинская ПВО сработала на отлично – уничтожено 34 крылатых ракеты и 4 дрона-камикадзе. Работу противовоздушной обороны и взрывы были слышны как на Киевщине, так и в других областях страны.

Напомним, что Катя Осадчая показала, как изменилось ее отношение к 8 марта.

Как сообщала Politeka, Екатерина Осадчая удивила неожиданным признанием, кадры.

Также Politeka писала, что Екатерина Осадчая раскрыла, как Залужный помог собрать деньги для переселенцев.