На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася яскравим фото з тюльпанами та заявила, що для неї від минулого року 8 березня — це День Берегині.

"Не знаю, як зараз, але я пам‘ятаю, як в нашій модельній агенції в Парижі дівчатам дарували квіти в цей день, він не був вихідним, але був таким собі святом уваги до жінок, що нам було тоді приємно. Зараз думки розійшлися, чи звертати увагу на цей день, але моя думка, що якщо жінки отримають трохи більше уваги і для цього потрібен день, то нехай він буде, але можна вибрати іншу дату в календарі, але поки так як є", — пише Катя Осадча.

Ведуча пригадує, що минулого року в цей день було нестерпно — неслися кадри евакуації з Київщини, жахи обстрілів цивільних, невідомість війни і страх засинати.

"Пройшов рік і ми знаємо, що весну в нас не відібрати. І як і минулого року я хочу привітати Берегинь - мам, доньок, сестер, тих хто стоїть пліч-о-пліч з чоловіками на нулі, та тих хто виховує дітей без батька, тих, хто вміє робити сто справ одночасно і в найскрутніших час має в запасі не одну казку для малечі. Мої любі Берегині ви не плачете, коли боляче, а плачете від несправедливості, ви опора всієї нації, ви сила і міць. Дай вам Бог здоров‘я і сили!", — наголосила Катерина Осадча.

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