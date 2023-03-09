Цього разу українська співачка, яка активно займається своїм туром та готує нові композиції, вирішила відповісти на найчастіші запитання фанатів. За словами Злати Огневич, багатьох цікавить тема змін у її зовнішності - чи вона знову робитиме тату, про які ще недавно розповідала.
"Покажіть свої татуювання, будь ласка!" – попросили у Злати шанувальники.
Артистка відреагувала, розповівши, що не відкинула свою ідею зробити ще нові тату - просто поки що не час:
«У мене лише дві тату (мало!) планую поповнити цього року, робила в Одесі. Є хайлайтз із усім процесом, називається ТАТОО».
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Зазначимо, раніше Злата показала варіант нових тату на шиї чи руці, проте робила їх тимчасовими, щоб обрати – як булет краще.
Раніше Злата Огневич зізналася, що її маленьку мрію втілили в реальність, чому співачка була дуже рада. Знаменитість, яка активно веде свій блог, вирішила порадувати шанувальників своїм дитячим знімком та поділилася теплими спогадами в Інстаграм-Сторіз .
Нагадаємо, що "Холостячка" Огневич закликала жінок не боятися вести бізнес і керувати країною.
Як повідомляла Politeka, Огневич розплакалася прямо в поїзді і поділилася, що її турбує.
Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.