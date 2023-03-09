В этот раз украинская певица, которая активно занимается своим туром и готовит новые композиции, решила ответить на самые частые вопросы фанатов. По словам Златы Огневич, многих интересует тема перемен в ее внешности - будет ли она снова делать тату, о которых еще недавно рассказывала.

«Покажите свои татуировки, пожалуйста!» - попросили у Златы поклонники.

Артистка отреагировала, рассказав, что не отбросила свою идею сделать еще новые тату – просто пока не время:

«У меня всего лишь две тату (мало!) Планирую пополнить в этом году, делала в Одессе. Есть хайлайтз со всем процессом, называется ТАТОО».

Отметим, ранее Злата показала вариант новых тату на шее или руке, однако делала их временными, чтобы выбрать - как булет лучше.

Ранее Злата Огневич призналась, что ее маленькую мечту воплотили в реальность, чему певица была несказанно рада. Знаменитость, которая активно ведет свой блог, решила порадовать поклонников своим детским снимком и поделилась теплыми воспоминаниями в Инстаграм-Сториз.

Напомним, что "Холостячка" Огневич призвала женщин не бояться вести бизнес и управлять страной.

Как сообщала Politeka, Огневич расплакалась прямо в поезде и поделилась, что ее гложет.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.