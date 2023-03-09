Представники України на Євробаченні цього року TVORCHI оновили свою композицію, дослухавшись прохань українців.

Група TVORCHI, яка виграла Національний відбір і представлятиме Україну на Євробаченні-2023, представила оновлену версію композиції для пісенного конкурсу. Після Нацвідбору перемога хлопців з композицією Heart of Steel викликала багато дискусій у суспільстві, українці писали свої зауваження та пропозиції в соцмережах, і дует до них прислухався.

Так, пісня Heart of Steel зазнала деяких змін. Серед іншого у треку з'явився короткий куплет українською мовою, а наприкінці лунає скрипка. Але навіть після цього українці у коментарях розділилися на два табори.

Одні залишилися у захваті від нового звучання Heart of Steel:

"Кінець із скрипкою просто розрив".

"Я не був шанувальником пісні, коли її вперше обрали, але тяжкі драматичні ефекти, поточна актуальність та відтінок українських текстів, безумовно, змінили моє рішення".

"Це круто! А найкрутіше, що автори пісні прислухалися до своїх співгромадян, адже вони представлятимуть нас, Україну. Я вдячна, що ви чуєте своїх слухачів".

"Круто звучить! Український куплет у саме серце".

А деякі все ж таки були засмучені новим звучанням Heart of Steel. Зокрема, за словами користувачів, їм не вистачило оновлень у композиції:

"Прикро, що ревамп практично не відрізняється від попередньої версії".

"Вибачте, але розчарували. Змін фактично немає".

"Я чекала більш потужного ревампу і, думаю, треба було додати більше української мови".

Нагадаємо, що незважаючи на перемогу України на "Євробаченні-2022", організатори цього року ухвалили рішення провести конкурс у Ліверпулі, Великобританія. Таке рішення було ухвалено з метою безпеки, оскільки в нашій країні триває повномасштабна війна. Музична подія відбудеться з 9 по 13 травня, дует TVORCHI автоматично потрапляє у фінал як представник країни, що перемогла минулого року.

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