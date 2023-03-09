Представители Украины на Евровидении в этом году TVORCHI обновили свою композицию, прислушавшись к просьбам украинцев.

Группа TVORCHI, которая выиграла Национальный отбор и будет представлять Украину на Евровидении-2023, представила обновленную версию композиции для песенного конкурса. После Нацотбора, победа парней с композицией Heart of Steel вызвала много дискуссий в обществе, украинцы писали свои замечания и предложения в соцсетях, и дуэт к ним прислушался.

Так, песня Heart of Steel претерпела некоторые изменения. Среди прочего, в треке появился короткий куплет на украинском языке, а в конце звучит скрипка. Но даже после этого украинцы в комментариях разделились на два лагеря.

Одни остались в восторге от нового звучания Heart of Steel:

"Конец со скрипкой просто разрыв".

"Я не был поклонником песни, когда ее впервые выбрали, но тяжелые драматические эффекты, текущая актуальность и оттенок украинских текстов, безусловно, изменили мое решение".

"Это круто! А самое крутое, что авторы песни прислушались к своим согражданам, ведь они будут представлять нас, Украину. Я благодарна, что вы слышите своих слушателей".

"Круто звучит! Украинский куплет в самое сердечко".

А некоторые все же были огорчены новым звучанием Heart of Steel. В частности, по словам юзеров, им не хватило обновлений в композиции:

"Досадно, что ревамп практически не отличается от предыдущей версии".

"Простите, но разочаровали. Изменений фактически нет".

"Я ждала более мощный ревамп и, думаю, надо было добавить больше украинского языка".

Напомним, что, несмотря на победу Украины на "Евровидении-2022", организаторы в этом году приняли решение провести конкурс в Ливерпуле, Великобритания. Такое решение было принято в целях безопасности, поскольку в нашей стране идет полномасштабная война. Музыкальное событие состоится с 9 по 13 мая, дуэт TVORCHI автоматически попадает в финал как представитель победившей в прошлом году страны.

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