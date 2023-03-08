Старша донька популярної української співачки Олі Полякової Маша, яка вухала вчиться до Лондона, а нещодавно відзначила своє повноліття, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу дівчина поділилася романтичними кадрами з Парижа, куди вирушила зі своїм бойфрендом.

Як видно, на першій фотографії Маша зображена одна, вона стоїть на вулиці, що жвава, зовсім близько до Ейфелевої вежі. Перед камерою дівчина з'явилася у модному чорному пальті з синім шарфом та модною кепочкою на голові. Її розкішне довге волосся розпущене і спадає на плечі, а на обличчі стильні сонцезахисні окуляри. На ще одне фото Марія позує зі своїм бойфрендом.

У підписі до публікації Маша Полякова написала: "Хочу жити, а не виживати". Треба сказати, що такий підпис до фото дуже роздраконив українців, які відразу почали нагадувати дівчині, що в Україні війна.

"Іди працюй".

"Я також так хочу жити".

"Що заважає?".

"Так, у Парижі вижити нелегко".

"Бісять ті, хто пише "в країні війна, а вона ...". Задовбали, давайте, якщо війна, не їсти, не пити, не дихати.

"Ага, в Україні війна, а ти фоткаєшся в Парижі".

"А на цей час в Україні йде війна".

"Вижити? Ти не знаєш, як це виживати, і краплі не знаєш, як я особисто виживаю".

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