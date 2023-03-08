Популярна українська телеведуча та співведуча Юрія Горбунова минулого сезону шоу "Танців із зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж і тепер живе на дві країни – Україну та Швейцарію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася кадрами боїв за Бахмут та написала потужне послання до українців.

На фото можна побачити нелюдські умови, в яких доводиться воювати українським захисникам. Тут і їхній побут, і копання траншей, і важкі бої, і укриття, і втомлені очі.

У підписі до публікації Онуфрійчук написала: "Щодня з‘являються новини про Бахмут. Йдуть одні з найважчих боїв і наші військові продовжують мужньо стояти. Ворог тисне і не полишає спроб захопити нашу фортецю. Наші воїни роблять все, щоб не допустити оточення міста. Від кожного цього речення тіло вкривається мурахами. Але навіть так нам ніколи не зрозуміти, яке там пекло! Жодне фото не передасть того, що відчувають наші люди там. Тому залишаю цей допис як нагадування: маємо щодня бути вдячними за кожну секунду свого життя. Допомагати, як лише можемо. Донатити. Поважати. Пам’ятати.. Говорити на весь світ про Україну і її героїв. Бо в цю саму мить хтось ризикує і віддає своє життя за Україну. Слава Україні! Героям Слава!".

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