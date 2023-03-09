Як відомо, сьогодні Україна відзначала 209 років від дня народження легендарного українського поета, прозаїка та живописця. Надя Дорофєєва вирішила висловитися з цього приводу та поділилася невеликим фрагментом зі свого виступу, проте пост спровокував сварку у мережі.

«Сьогодні 209-й День народження Тараса Шевченка. Вже тоді він усе знав… боровся за правду, за Україну, проти гніту тоді царської Росії… закликав порвати кайдани!

Сьогоднішні атаки ворога ще раз показали обличчя зла, знову страждають мирні, триває цей кривавий терор. І слова Шевченка як ніколи актуальні Вічна повага до Кобзаря! Україна переможе!» - Написала Надя під відео.

Думки в мережі розділилися – одним було сумно бачити та слухати пісню, інші помічали, що військові не дуже хотіли бути присутніми.

«Надя ти як завжди 💔; Найкращий кумир!; Неймовірна 💔; Які ж у нас усі красиві та мужні чоловіки!; ага дуже всім цікаво; це щось жахливе

Бідолашні 😂 сидять і думають куди себе подіти, напевно; Біль та жах😢; Надя ти як завжди хоробрий чоловік; Таке відчуття, що їх силою до зали загнали. Або обманом. Нуль зацікавленості».

Нагадаємо, Дорофєєва привернула увагу особистими кадрами, зібраними на концертах.

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