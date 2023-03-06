На кадрах можно увидеть концерты Надежды Дорофеевой в Ужгороде, Виннице, Ивано-Франковске, Черновцах и других городах.

Популярная певица Надя Дорофеева после полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, артистка уехала за границу. Артистка выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе певица сообщила, что вернулась в Киев и продолжает давать благотворительные концерты в Украине. На своей странице в Инстаграм артистка показала памятные фото из концкртов, которые дала в украинскиъ городах.

Так, на кадрах можно увидеть ее концерты в Ужгороде, Виннице, Ивано-Франковске, Черновцах и других городах. Все снимки Надя Дорофеева сделала на сцене. Артистка позировала вместе со своей командой и фотографировала весь зал. Там можно увидеть, что многие присутствовали с украинскими флажками, а также разворачивали большие флаги.

В подписи к кадрам, она любопытствовала, нашли ли ее фанаты себя среди зрителей: "10 концертов - done. Впереди еще 7! Ищите себя на фото".

В комментарияж под кадрами, которые опубликовала Надя Дорофеева, украинцы благодарили за концерты и приглашали выступить в их городах: "Надеюсь найти себя на подобном фото, но уже в Сумах", "Эти фото просто огонь", "Это был просто разриил. Спасибо тебе за такие крутые концерты, очень любим тебя", "Спасибо за крутой концерт и на фото я есть".

Напомним, Дорофеева после выступления в Польше похвасталась своими миллионами.

Как Politeka сообщала, что Дорофеева рассказала, ради чего прервала свой тур по Украине.

Также Politeka писала, что Дорофеева показала свою ночлежку на случай бомбежек.