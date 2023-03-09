Как зивестно, сегодня Украина отмечала 209 лет со дня рождения легендарного украинского поэта, прозаика и живописца. Надя Дорофеева решила высказаться по этому поводу и поделилась небольшим фрагментом из своего выступления, однако пост спровоцировал ссору в сети.

«Сегодня 209-й День рождения Тараса Шевченко. Уже тогда он все знал… боролся за правду, за Украину, против гнета тогда царской России… призывал порвать оковы!

Сегодняшние атаки врага еще раз показали лицо зла, снова страдают мирные, продолжается этот кровавый террор. И слова Шевченко как никогда актуальны Вечное уважение Кобзарю! Украина победит!» - написала Надя под видео.

Мнения в сети разделились – одним было грустно видеть и слушать песню, другие подмечали, что военные не очень хотели присутствовать:

«Надя ты как всегда 💔; Лучший кумир!; Невероятная💔; Какие же у нас все красивые и мужественные мужчины!; ага очень всем интересно; это что то ужасное

Бедные ребята 😂 сидят и думают куда себя деть, наверное; Боль и ужас😢; Надя ты как всегда храбрый человек; Такое ощущение, что их силой в зал загнали. Или обманом. Нуль заинтересованности».

Напомним, Дорофеева привлекла внимание личнымы кадрами, собранными на концертах.

Также Politeka писала, что Дорофеева рассказала, как довела девушку до слез своими словами.

Как Politeka сообщала, Дорофеева устроила настоящее "сражение" в секон-хенде с танцорами.