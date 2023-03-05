Популярная украинская певица Надя Дорофеева не так давно отправилась в тур и показывает в Инстаграм, как проходят ее будни с командой. Делится Надя честно также и эмоциями после выступлений.

«Недавно на концерте в Тернополе – я обратила внимание на девушку, которая сидела во втором ряду. Когда началась песня вотсап – она начала очень сильно плакать. Конечно, я сразу все поняла…

После концерта она подошла ко мне, обняла меня крепко, поблагодарила за концерт и сказала, что мечтала попасть на концерт, что этот билет ей подарил ее парень, который сейчас на фронте. После этих слов ее слезы полились еще сильнее» - призналась Надя.

Она добавила, что успела также записать с девушкой видео, а она пообещала, что обязательно придет еще к ней, но уже с возлюбленным.

Как известно, недавно Надя презентовала сольную украиноязычную программу и отправилась на гастроли по украинских городах. Так, по словам артистки, они уже отыграли 7 концертов в больших городах, а впереди еще 10. И судя по фото и видео, звезду везде встречают полными залами и неимоверной атмосферой.

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