У столиці Грузії, Тбілісі, кілька днів тривали протести проти російського законопроекту про "іноагенти", ухвалений у першому читанні парламентом. Через два дні протестів із парламенту відкликали цей закон. Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво в Інстаграм опублікував показове фото у зв'язку з цими подіями.

Багато українців підтримують грузинів у їхньому бажанні вступити до ЄС, а закон про іноагентів перекриє їм туди дорогу. Ектор Хіменес Браво одним показовим фото нагадав, що схожий шлях до демократії пройшла Україна.

Кулінар Ектор Хіменес Браво показав колаж із двох фотографій: Київ – 2014 року та Тбілісі – 2023 року. На головних площах України та Грузії у різні роки зібралися тисячі людей. Вони боролися за своє майбутнє в Європі та курс до демократії, а не до Росії, яка набрала 16 балів зі 100 у рейтингу країн за рівнем свобод.

"Ми разом із вами", - написав суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф".

Варто зазначити, що, незважаючи на заяву керівної партії "Грузинська мрія" про відкликання з парламенту скандального законопроекту про "іноагентів", його опоненти мають намір знову зібратися на акцію протесту. Її оголосили 9 березня. Грузини заявили, що мітингуватимуть, доки влада не візьме "гарантований прозахідний курс".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

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