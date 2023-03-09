В столице Грузии, Тбилиси, несколько дней продолжались протесты против российского законопроекта об "иноагентах", принятом в первом чтении парламентом. Спустя два дня протестов из парламента отозвали этот закон. Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво, в Инстаграм опубликовал показательное фото в связи с этими событиями.

Многие украинцы поддерживают грузин в их желании вступить в ЕС, а закон об иноагентах перекроет им туда дорогу. Эктор Хименес Браво одним показательным фото напомнил, что похожий путь к демократии прошла Украина.

Кулинар Эктор Хименес Браво показал коллаж из двух фотографий: Киев - 2014 года и Тбилиси - 2023 года. На главных площадях Украины и Грузии в разные годы собрались тысячи людей. Они боролись за свое будущее в Европе и курс к демократии, а не в россию, которая набрала 16 баллов из 100 в рейтинге стран по уровню свобод.

"Мы вместе с вами", - написал судья кулинарного проекта "Мастер Шеф".

Стоит отметить, что несмотря на заявление руководящей партии "Грузинская мечта" об отзыве из парламента скандального законопроекта об "иноагентах", его оппоненты намерены снова собраться на акцию протеста. Ее объявили на 9 марта. Грузины заявили, что будут митинговать, пока власти не возьмут "гарантированный прозападный курс".

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka писала, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.