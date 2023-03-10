На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова розповіла, як гормони впливають на наш організм.

"В цьому дописі ми не будемо кидатись науковими термінами, а спробуємо, як завжди, змалювати загальну картину простими та зрозумілими словами. Якщо говорити про гормони, то їх можна порівняти з найтоншими струнами нашого організму, від злагодженої роботи яких залежить загальний стан навіть здорової людини, не говорячи вже про тих, хто змушений постійно відвідувати ендокринолога", — пише Марина Боржемська.

Тренерка наголосила, що про гормональний дисбаланс ми звідусіль чуємо й читаємо багато, але мало хто насправді при цьому задумувався про те, що ми таки можемо тримати цей баланс більш-менш під контролем, якщо забезпечимо свій організм базовими речами:

збалансований раціон,

достатня фізична активність,

здоровий сон,

мінімізація стресу.

"«Я ніколи не снідаю» або «Зранку мені достатньо лише кави» –> якби ви лиш знали, з яким болем ваш організм сприймає ці слова!.. Адже систематична відсутність повноцінного сніданку вже на старті дня порушує таку складну роботу всієї мегаважливоі системи, а хронічні недосипання та фоновий стрес ще більше провокують ситуацію. Ми почуваємося млявими, знервованими, набираємо зайву вагу, потерпаємо від набряків.. Тож коли ситуація виходить з-під контролю, гормони керують нами, неначе ляльководи. І навпаки: ми власними силами взмозі контролювати їх, якщо зробимо пріоритетом ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ", — додала зірка "Зважені та щасливі".

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

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