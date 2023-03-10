На своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала, как гормоны влияют на наш организм.



"В этом посте мы не будем бросаться научными терминами, а попробуем, как всегда, обрисовать общую картину простыми и понятными словами. Если говорить о гормонах, то их можно сравнить с тончайшими струнами нашего организма, от слаженной работы которых зависит общее состояние даже здорового человека, не говоря уже о тех, кто вынужден постоянно посещать эндокринолога", - пишет Марина Боржемская.

Тренер подчеркнула, что о гормональном дисбалансе мы отовсюду слышим и читаем много, но мало кто на самом деле при этом задумывался о том, что мы таки можем держать этот баланс более или менее под контролем, если обеспечим свой организм базовыми вещами:

сбалансированный рацион,

достаточная физическая активность,

здоровый сон,

минимизация стресса.

"«Я никогда не завтракаю» или «Утром мне достаточно только кофе» –> если бы вы знали, с какой болью ваш организм воспринимает эти слова!.. Ведь систематическое отсутствие полноценного завтрака уже на старте дня нарушает такую ​​сложную работу всей мегаважной системы, а хронические недосыпания и фоновый стресс еще больше провоцируют ситуацию, мы чувствуем себя вялыми, нервозными, набираем лишний вес, страдаем от отеков. Так что когда ситуация выходит из-под контроля, гормоны управляют нами, как кукловоды. И наоборот: мы собственными силами в состоянии контролировать их, если сделаем приоритетом ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ", — добавила звезда "Зважені та щасливі".

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.