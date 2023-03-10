Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так, цього разу зірка виклала відео, в якому показала, як привітала Тараса Шевченка з днем народження.
Як відомо, 9 березня відзначаються 209-ті роковини від дня народження великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. З цього приводу Оля вирішила зняти кумедний ролик із закликом: "Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями". У відео зірка стоїть поряд із величезним бюстом Шевченка, каже привітання, а потім цілує його у губи.
У підписі до публікації Цибульська запропонувала шанувальникам кумедний та пізнавальний конкурс, за який пообіцяла цікавий подарунок: "Напиши в коментах факт про Тараса Григоровича та отримай подарунок. Той, під чиїм коментарем не буде жодного лайка, отримає від мене екземпляр Кобзаря. Я починаю: народився 1814 року". Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію співачки.
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Додаткових сил немає: окупанти загнали себе у пастку в Бахмуті
Важливо: генерал Сирський зробив термінову заяву по Бахмуту і наступу ЗСУ
Такого ще не було: нові подробиці ракетної атаки і попередження про нову небезпеку
Терміново: Валерій Залужний прийняв рішення щодо Бахмута
Нагадаємо, "Нам ніколи не зрозуміти": Онуфрійчук з "Танців з зірками" показала кадри з Бахмута та звернулася до українців.
Як повідомляла Politeka, "Дуже чекаємо": Саніна з The Hardkiss повідомила важливу новину про новий гастрольний тур.
Також Politeka писала, що "Іди працюй": донька Олі Полякової роздраконила українців кадрами з бойфрендом у Парижі.