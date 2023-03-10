Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так, цього разу зірка виклала відео, в якому показала, як привітала Тараса Шевченка з днем ​​народження.

Як відомо, 9 березня відзначаються 209-ті роковини від дня народження великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. З цього приводу Оля вирішила зняти кумедний ролик із закликом: "Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями". У відео зірка стоїть поряд із величезним бюстом Шевченка, каже привітання, а потім цілує його у губи.

У підписі до публікації Цибульська запропонувала шанувальникам кумедний та пізнавальний конкурс, за який пообіцяла цікавий подарунок: "Напиши в коментах факт про Тараса Григоровича та отримай подарунок. Той, під чиїм коментарем не буде жодного лайка, отримає від мене екземпляр Кобзаря. Я починаю: народився 1814 року". Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію співачки.

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