Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила видео, в котором показала, как "поздравила" Тараса Шевченко с днем рождения.

Как известно, 9 марта отмечается 209-я годовщина с дня рождения великого украинского поэта Тараса Григоровича Шевченко. По этому поводу Оля решила снять забавный ролик с призывом: "Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями". В видео звезда стоит рядом с огромным бюстом Шевченко, говорит поздравление, а затем целует его в губы.

В подписи к публикации Цибульская предложила поклонникам забавный и познавательный конкурс, за который пообещала интересный подарок: "Напиши в комментах факт о Тарасе Григорьевиче и получи подарок. Тот, под чьим комментарием не будет ни одного лайка, получит от меня экземпляр Кобзаря. Я начинаю: родился в 1814 году". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию певицы.

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