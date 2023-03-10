На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що напередодні під час нічного масованого ракетного обстрілу України росія випустила 81 ракету. Найбільше жертв в Золочіві на Львівщині. Там ракета влучила у житловий будинок. З однієї родини вцілів лише собака.

Це вже 15 масована атака по об’єктах критичної інфраструктури. У Києві, за попередньою інформацією, в об’єкт критичної інфраструктури влучила аеробалістична ракета «Кинджал». Загалом, по Україні росіяни випустили одразу шість «кинджалів», їхнє застосування визнають і вони самі.

Україні дві країни – Польща і Словаччина – передадуть літаки МіГ-29- повідомив президент Польщі Анджей Дуда.

З Героєм України Дмитром Коцюбайлом («Да Вінчі») попрощалися на малій батьківщині в селі на Прикарпатті. З ним також прощатимуться на Майдані Незалежності у Києві.

Крім того, біля Стели останню шану віддадуть батьку і сину Олегу і Микиті Хомюкам. Вони загинули разом в Бахмуті – батько накрив собою сина, але врятувати не зміг.

В день народження Тараса Шевченка в Бахмуті бійці знайшли рідкісне видання «Кобзаря» (фото 9).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.