На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что накануне во время ночного массированного ракетного обстрела Украины россия выпустила 81 ракету. Больше всего жертв в Золочеве во Львовской области. Там ракета попала в жилой дом. Из одной семьи уцелела только собака.
Это уже 15-я массированная атака по объектам критической инфраструктуры. В Киеве, по предварительной информации, в объект критической инфраструктуры попала аэробалистическая ракета «Кинжал». В целом по Украине россияне выпустили сразу шесть "кинжалов", их применение признают и они сами.
Украине две страны – Польша и Словакия – передадут самолеты МиГ-29 – сообщил президент Польши Анджей Дуда.
С Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом («Да Винчи») простились на малой родине в деревне на Прикарпатье. С ним также будут прощаться на Майдане Независимости в Киеве.
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Кроме того, у Стеллы проведут в последний путь отца и сына Олега и Никиту Хомюков. Они погибли вместе в Бахмуте – отец накрыл собой сына, но спасти не смог.
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Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.
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