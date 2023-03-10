На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что накануне во время ночного массированного ракетного обстрела Украины россия выпустила 81 ракету. Больше всего жертв в Золочеве во Львовской области. Там ракета попала в жилой дом. Из одной семьи уцелела только собака.

Это уже 15-я массированная атака по объектам критической инфраструктуры. В Киеве, по предварительной информации, в объект критической инфраструктуры попала аэробалистическая ракета «Кинжал». В целом по Украине россияне выпустили сразу шесть "кинжалов", их применение признают и они сами.

Украине две страны – Польша и Словакия – передадут самолеты МиГ-29 – сообщил президент Польши Анджей Дуда.

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом («Да Винчи») простились на малой родине в деревне на Прикарпатье. С ним также будут прощаться на Майдане Независимости в Киеве.

Кроме того, у Стеллы проведут в последний путь отца и сына Олега и Никиту Хомюков. Они погибли вместе в Бахмуте – отец накрыл собой сына, но спасти не смог.

В день рождения Тараса Шевченко в Бахмуте бойцы обнаружили редкое издание «Кобзаря» (фото 9).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.