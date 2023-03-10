Так, цього разу Ксенія Мішина вирішила розповісти, як провела Міжнародний жіночий день і чому до цього моменту нічого не розповідала про себе та свій відпочинок. Якщо ж раніше артистка хвалилася букетами та яскравими образами, то цього разу промовчала.

«А загалом, як пройшло моє 8 березня? Зал, в якому я була одна, потім зустріч із подружкою та трохи сну. Вибачте, дівчатка, що не привітала, але хотілося побути у тиші та без соціальних мереж.

Ви ж пам'ятаєте, що сила, якою наділена жінка, є всередині. І якщо знайти цю опору, визначити і намацати фундамент, ніхто і ніщо не зможе змусити сумніватися в собі. Навіть помилки працюватимуть на вас. І найголовніше, ви розумітимете свою природу» - поділилася Мішина.

Раніше Мішина висловилася про проблему, що їй довелося зіткнутися в одному з київських спортклубів. Вона планувала записати свого сина на заняття плаванням у басейні, але з'ясувалося, що це не так просто.

За словами Мішиної, у клубі їй сказали, що вона має купити ще один абонемент не для сина, а для себе.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе та не панікувати, відео.