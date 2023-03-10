Так, в этот раз Ксения Мишина решила рассказать, как провела Международный женский день и почему до этого момента ничего не рассказывала о себе и своем отдыхе. Если же ранее артистка хвасталась букетами и яркими образами, то в этот раз промолчала.
«А вообще, как прошло мое 8 марта? Зал, в котором я была одна, потом встреча с подружкой и немного сна. Простите, девочки, что не поздравила, но хотелось побыть в тишине и без социальных сетей.
Вы же помните, что сила, которой наделена женщина, находится внутри. И если найти вот эту опору, определить и нащупать фундамент, никто и ничто не сможет заставить сомневаться в себе. Даже ошибки будут работать на вас. И самое главное, вы будете понимать свою природу» - поделилась Мишина.
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Ранее Мишина высказалась о проблеме, которую ей пришлось столкнуться в одном из киевских спортклубов. Она планировала записать своего сына на занятия плаванием в бассейне, но выяснилось, что это не так просто.
По словам Мишиной, в клубе ей сказали, что она должна купить еще один абонемент не для сына, а для себя.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.