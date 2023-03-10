Звезда сериала "Крепостной", первая "Холостячка" актриса Ксения Мишина, решила высказаться о своей силе и том, как себя чувствует одна.

Так, в этот раз Ксения Мишина решила рассказать, как провела Международный женский день и почему до этого момента ничего не рассказывала о себе и своем отдыхе. Если же ранее артистка хвасталась букетами и яркими образами, то в этот раз промолчала.

«А вообще, как прошло мое 8 марта? Зал, в котором я была одна, потом встреча с подружкой и немного сна. Простите, девочки, что не поздравила, но хотелось побыть в тишине и без социальных сетей.

Вы же помните, что сила, которой наделена женщина, находится внутри. И если найти вот эту опору, определить и нащупать фундамент, никто и ничто не сможет заставить сомневаться в себе. Даже ошибки будут работать на вас. И самое главное, вы будете понимать свою природу» - поделилась Мишина.

Ранее Мишина высказалась о проблеме, которую ей пришлось столкнуться в одном из киевских спортклубов. Она планировала записать своего сына на занятия плаванием в бассейне, но выяснилось, что это не так просто.

По словам Мишиной, в клубе ей сказали, что она должна купить еще один абонемент не для сына, а для себя.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

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