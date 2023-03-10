Українська співачка Еліна Іващенко, яка стала популярною після перемоги в проектах "Голос.Діти" та "Х-Фактор", а також спільного хіта з Олегом Винником, відверто заговорила про комплекси.

На своїй сторінці в Instagram 21-річна артистка показала фігуру в купальнику та зізналася, що з раннього дитинства вважала себе не такою, як усі, бо на всіх її подруг звертали увагу, а вона залишалась у тіні.

"Дивишся на себе в дзеркало, і там щось не так, і тут щось не так☹️ А чи задавались ви питанням - «як має бути»?🤔 Чому ви вважаєте, що щось з вами не так? Проблема в вашій особистій думці чи це нав’язало вам суспільство?🫣 Найчастіше ми хочемо здаватися красивішими та кращими для людей аби почути та побачити класну реакцію на будь-які дії з вашого боку🤫 АЛЕ! Чи варте суспільство тих старань, які ви вкладаєте не для себе, а для інших?🫢 На мою думку- Ні! Звісно, доглядати за собою потрібно з точки зору здоров‘я та гігієни, проте вдосконалювати себе заради думки інших, погодьтесь, безглуздо😉", — пише Еліна Іващенко.

Друзі іноді запитують співачку, навіщо вона публікує свої відверті фото ( під відвертими маючи на увазі фото в купальнику), і на це в неї є чітка відповідь: "Я живу своє життя так, як хочу того я!".

"Я люблю своє тіло, яким би воно не було, навіть якщо воно не відповідає стандартам суспільства😀 Ці фото не для когось, а для себе❤️ Люблю своє тіло зараз і любитиму, коли мені буде 60😝 Але є нюанс) Коли мені буде 60, ці фото вже не будуть актуальними, і я шкодуватиму про те, що не прикрасила в свій час свою сторінку однією зі світлин, що зробило б мене щасливою просто від одного погляду на них😊 Так чи варто керуватись думкою суспільства заради ваших щирих, позитивних емоцій?)", — додала Еліна Іващенко.

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