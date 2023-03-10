На своей странице в Instagram 21-летняя артистка показала фигуру в купальнике и призналась, что с раннего детства считала себя не такой, как все, потому что на всех ее подруг обращали внимание, а она оставалась в тени.

"Смотришь на себя в зеркало, и там что-то не так, и здесь что-то не так ☹️ А задавались ли вы вопросом – «как должно быть»? 🤔 Почему вы считаете, что что-то с вами не так? Проблема в вашем личном мнении или это навязало вам общество?🫣 Чаще всего мы хотим казаться более красивыми и лучшими для людей, чтобы услышать и увидеть классную реакцию на любые действия с вашей стороны 🤫 НО! Стоит ли общество тех стараний, которые вы вкладываете не для себя, а для других? По моему мнению - Нет! Конечно, ухаживать за собой нужно с точки зрения здоровья и гигиены, однако совершенствовать себя ради мнения других, согласитесь, бессмысленно", — пишет Элина Иващенко.

Друзья иногда спрашивают певицу, зачем она публикует свои откровенные фото (под откровенными имея в виду фото в купальнике), и на это у нее есть четкий ответ: "Я живу свою жизнь так, как я хочу того!".

"Я люблю свое тело, каким бы оно ни было, даже если оно не соответствует стандартам общества😀 Эти фото не для кого-то, а для себя❤️ Люблю свое тело сейчас и буду любить, когда мне будет 60😝 Но есть нюанс) Когда мне будет 60, эти фото уже не будут актуальны, и я буду сожалеть о том, что не украсила в свое время свою страницу одной из фотографий, что сделало бы меня счастливой прямо от одного взгляда на них 😊 Так стоит ли руководствоваться мнением общества ради ваших искренних, положительных эмоций?)" , – добавила Элина Иващенко.

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