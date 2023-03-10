Відома співачка, українська виконавиця та друга "Холостячка" Злата Огневич щодня розповідає про своє життя. При цьому після романтичного проекту зірка більше не говорить лише про стосунки, наголошуючи на інших темах.

Вирушивши нещодавно на відпочинок, Злата вирішила показати, як освоює для себе нові вершини. Як і раніше, зірка вирішила відпочити на українському курорті та поділилася своїми враженнями.

«Рекомендую, дуже крутий тренер! Сезон закрила цього сезону, лижі – ванлав. Дякую за спорядження, ви – круті! Зробили цей сезон незабутнім! – поділилася Злата.

Зазначимо, Огневич не стала виїжджати з країни на початку повномасштабного вторгнення і продовжує виступати в Україні. Вона, на відміну від багатьох артистів, що втекли з країни, виступала для підтримки ЗСУ у прикордонних містах і продовжує це робити. Відпочинок зірка, мабуть, також влаштовує в межах країни.

У Злати поцікавилися, а як би вона вчинила, якби вона мала б дитину. Виїхати з країни з ним, щоб перечекати війну – це зрада?

«Питання дуже болюче… Для тих, кому довелося залишитися чи виїхати!» – написала Злата.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.