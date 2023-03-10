Известная певица, украинская исполнительница и вторая "Холостячка" Злата Огневич каждый день рассказывает о своей жизни. При этом после романтичного проекта звезда более не говорит только об отношениях, делая акценты на других темах.

Отправившись недавно на отдых, Злата решила показать, как осваивает для себя новые вершины. Как и ранее, звезда решила отдохнуть на украинском курорте и поделилась своими впечатленими.

«Рекомендую, очень крутой тренер! Сезон закрыла в этом сезоне, лыжи – ванлав. Спасибо за снаряжение, вы – крутые! Сделали этот сезон незабываемым!» - поделилась Злата.

Отметим, Огневич не стала выезжать из страны в самом начале полномасштабного вторжения и продолжает выступать в Украине. Она, в отличие от многих артистов сбежавших из страны, выступала для поддержки ВСУ в приграничных городах и продолжает это делать. Отдых звезда, как видно, также устраивает в пределах страны.

У Златы поинтересвались, а как бы она поступила, если бы у нее был бы ребенок. Выехать из страны с ним, чтобы переждать войну, - это измена?

«Вопрос очень болезненный… Для тех, кому пришлось остаться или выехать!» - написала Злата.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.