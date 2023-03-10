Молода дружина українського співака Віктора Павлика поділилася як добре дозволяє собі з близькими відпочити.

Дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова прославилася завдяки скандалам навколо їхньої родини. Тепер дівчина веде блог та розповідає, чим займається.

Катерина виховує маленького сина Михайла, якого народила від Павлика. Для неї шлюб із українським співаком став першим, а ось для артиста – вже четвертим.

Незважаючи на значну різницю у віці, дівчина запевняє: у них здорова та міцна родина.

Часто у дівчини цікавляться - як їй вдається постійно їздити на відпочинок і займатися чимось повз дитину? Неодноразово Репяхова відповідала на найпопулярніші теми.

На цей раз вона знову показала, як дозволяє собі розслабитися з дитиною.

«Наш із сином ще один гарний захід сонця» - написала Катерина.

У мережі підтримали: «Прекрасні, і чудове місце ви вибрали 😍».

Будь-яку критику Катерина не залишає осторонь і часто на неї відповідає, проте продовжує показувати в блозі те, що вважає за потрібне сама. На цей раз новий кадр привернув увагу.

«Бажаю нам дівчатам любити і бути коханими, але при цьому залежить тільки від себе Щастя в наших руках» - раніше написала артистка.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика жорстко відреагувала на хейт українців.

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