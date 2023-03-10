Супруга украинского певца Виктора Павлика Катерина Репяхова прославилась благодаря скандалам, вокруг их семьи. Теперь девушка ведет блог и рассказывает, чем занимается.
Катерина воспитывает маленького сына Михаила, которого родила от Павлика. Для нее брак с украинским певцом стал первым, а вот для артиста - уже четвертым.
Несмотря на значительную разницу в возрасте, девушка уверяет: у них здоровая и крепкая семья.
Часто у девушки интересуются - как ей удается постоянно ездить на отдых и заниматься чем-то по мимо ребенка? Не раз Репяхова отвечала на самые популярные темы.
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В этот раз она снова показала, как позволяет себе расслабиться с ребенком.
«Наш с сыном еще один красивый закат» - написала Катерина.
В сети поддержали: «Прекрасные, и место замечательное вы выбрали 😍».
Всякую критику Катерина не оставляет в стороне и часто на нее отвечает, однако продолжает показывать в блоге то, что считает нужным сама. В этот раз новый кадр привлек внимание.
«Желаю нам девушкам любить и быть любимыми, но при этом зависит только от себя 😉🫶🏻 Счастье в наших руках❤️» - ранее написала артистка.
Напомним, молодая жена Виктора Павлика жестко отреагировала на хейт украинцев.
А еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика показала, как звездный муж ищет себе девушку в парке.
Также Politeka писала, что жена Павлика сверкнула роскошными формами в нижнем белье, вызвав неприятие у украинцев.