Як відомо, українська співачка продовжує свій концертний тур країнами, щоб підтримати постраждалих від військового вторгнення окупантів. Артистка щодня публікує нові кадри в телеграм та інстаграм, щоб спілкуватися з аудиторією.
Нещодавно Тіна Кароль записала кілька роликів, звернувшись до українських жінок та висловившись, що думає про них і як захоплюється силою духу. Після цього сьогодні зірка представила кадр без прикрас та зайвої обробки.
Між концертами артистка намагається вибирати максимально природний макіяж та вбрання:
«Красуня наша 😍; Найкрасивіша наша 🫶; Малишкааа, така гарна; Богиня♥; а Ви плануєте концерти в Україні?; найкрасивіша народна співачка;
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Ви неймовірна, я й досі літаю під ваші пісні; Тіна ви були чудові вчора; Ви неймовірна🥹💞; Чуттєва» - пишуть у мережі.
За словами Тіни Кароль, вона вважає за краще поза зйомками завжди бути без зайвого макіяжу і не обробляє свої фото. Дуже важливо зберегти здорову шкіру та правильно доглядати за собою, щоб не зіпсувати обличчя.
Нещодавні фото також порадували шанувальників.
Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.
Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.
Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.