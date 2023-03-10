Відома артистка Тіна Кароль показав, як зараз виглядає без яскравих образів між концертами.

Як відомо, українська співачка продовжує свій концертний тур країнами, щоб підтримати постраждалих від військового вторгнення окупантів. Артистка щодня публікує нові кадри в телеграм та інстаграм, щоб спілкуватися з аудиторією.

Нещодавно Тіна Кароль записала кілька роликів, звернувшись до українських жінок та висловившись, що думає про них і як захоплюється силою духу. Після цього сьогодні зірка представила кадр без прикрас та зайвої обробки.

Між концертами артистка намагається вибирати максимально природний макіяж та вбрання:

«Красуня наша 😍; Найкрасивіша наша 🫶; Малишкааа, така гарна; Богиня♥; а Ви плануєте концерти в Україні?; найкрасивіша народна співачка;

Ви неймовірна, я й досі літаю під ваші пісні; Тіна ви були чудові вчора; Ви неймовірна🥹💞; Чуттєва» - пишуть у мережі.

За словами Тіни Кароль, вона вважає за краще поза зйомками завжди бути без зайвого макіяжу і не обробляє свої фото. Дуже важливо зберегти здорову шкіру та правильно доглядати за собою, щоб не зіпсувати обличчя.

Нещодавні фото також порадували шанувальників.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.