Как известно, украинская певица продолжает свой концертный тур по странам, чтобы поддержать пострадавших от военного вторжения оккупантов. Артистка каждый день публикует новые кадры в Телеграм и Инстаграм, чтобы общаться с аудиторией.
Недавно Тина Кароль записала несколько роликов, обратившись к украинским женщинам и высказавшись, что думает о них и как восхищается силой духа. После этого сегодня звезда представила кадр без прикрас и лишней обработки.
Между концертами артистка старается выбирать максимально естественный макияж и наряд:
«Красотка наша 😍; Самая красивая наша🫶; Малышкааа, такая красивая; Богиня♥; а Вы планируете концерты в Украине?; самая красивая народная певица;
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Вы невероятная, я до сих пор летаю под ваши песни; Тина вы были прекрасны вчера; Вы невероятна🥹💞; Чувственная» - пишут в сети.
По словам Тины Кароль, она предпочитает вне съемок всегда быть без лишнего макияжа и не обрабатывает свои фото. Очень важно сохранить здоровую кожу и правильно ухаживать за собой, чтобы не испортить лицо.
Недавние фото также порадовали поклонников.
Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.
Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.
Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.