Известная артистка Тина Кароль показал, как выглядит сейчас без ярких образов между концертами.

Как известно, украинская певица продолжает свой концертный тур по странам, чтобы поддержать пострадавших от военного вторжения оккупантов. Артистка каждый день публикует новые кадры в Телеграм и Инстаграм, чтобы общаться с аудиторией.

Недавно Тина Кароль записала несколько роликов, обратившись к украинским женщинам и высказавшись, что думает о них и как восхищается силой духа. После этого сегодня звезда представила кадр без прикрас и лишней обработки.

Между концертами артистка старается выбирать максимально естественный макияж и наряд:

«Красотка наша 😍; Самая красивая наша🫶; Малышкааа, такая красивая; Богиня♥; а Вы планируете концерты в Украине?; самая красивая народная певица;

Вы невероятная, я до сих пор летаю под ваши песни; Тина вы были прекрасны вчера; Вы невероятна🥹💞; Чувственная» - пишут в сети.

По словам Тины Кароль, она предпочитает вне съемок всегда быть без лишнего макияжа и не обрабатывает свои фото. Очень важно сохранить здоровую кожу и правильно ухаживать за собой, чтобы не испортить лицо.

Недавние фото также порадовали поклонников.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.