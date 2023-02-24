Также, в этот раз Тина Кароль решила высказаться о перерождени государства в символичную дату, спустя год вторжения оккупантов на наши земли.
По словам Тины, это большая ответственность и большая возможность создать новое перерожденное государство. Новая Украина, новые украинцы – мы за год стали другими, лучшими.
«Поражают истории, отважность, терпение, поражает новое мировоззрение, мечты и старания. Я желаю крепкого духа нам. Усталость подобает смелости, улыбка подходит победителям.
Итак, хоть уставшие и все же улыбающиеся будьте каждую минуту. Важное и вечное: нашим Героям – низкий поклон. Всем погибшим, невинным людям – вечная память. Ангелы наши» - пишет Кароль в Телеграм-канале.
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В сети принялись комментировать увиденное:
«Тиночка люблю Вас, хай все будет хорошо; Герои не погибают! Они живут вечно💙; Слава Украине!💛; Слава Украине! Героям Слава! Слава ВСУ! 🇺🇦❤️
Уставшие, измученные этим ужасом, но мы свободны, непокорены; Мы сильны!; Мы очень разные с нашим соседом».
Ранее на концерте в Лос-Анджелесе, украинская исполнительница Тина Кароль, заявила о своем отказе от всех песен на русском языке. Хотя она признает, что эти песни были ей дороги и имели своих поклонников, она обещала больше не исполнять их.
Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.
Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.