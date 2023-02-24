Также, в этот раз Тина Кароль решила высказаться о перерождени государства в символичную дату, спустя год вторжения оккупантов на наши земли.

По словам Тины, это большая ответственность и большая возможность создать новое перерожденное государство. Новая Украина, новые украинцы – мы за год стали другими, лучшими.

«Поражают истории, отважность, терпение, поражает новое мировоззрение, мечты и старания. Я желаю крепкого духа нам. Усталость подобает смелости, улыбка подходит победителям.

Итак, хоть уставшие и все же улыбающиеся будьте каждую минуту. Важное и вечное: нашим Героям – низкий поклон. Всем погибшим, невинным людям – вечная память. Ангелы наши» - пишет Кароль в Телеграм-канале.

В сети принялись комментировать увиденное:

«Тиночка люблю Вас, хай все будет хорошо; Герои не погибают! Они живут вечно💙; Слава Украине!💛; Слава Украине! Героям Слава! Слава ВСУ! 🇺🇦❤️

Уставшие, измученные этим ужасом, но мы свободны, непокорены; Мы сильны!; Мы очень разные с нашим соседом».

Ранее на концерте в Лос-Анджелесе, украинская исполнительница Тина Кароль, заявила о своем отказе от всех песен на русском языке. Хотя она признает, что эти песни были ей дороги и имели своих поклонников, она обещала больше не исполнять их.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.