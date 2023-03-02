В этот раз популярная украинская исполнительница Тина Кароль решила поделиться не самыми простыми воспоминаниями.

Как известно, год назад артистка заявила в Instagram, что решила "уединиться в монастыре для молитвы", и что "останется там надолго. В интервью "Vogue Чехия и Словакия" Кароль рассказала, почему сильно поменяла планыв после нападения оккупантов.

На вопрос, какие воспоминания у нее вызывает утро 24 февраля 2022 года, звезда рассказала:

"Иногда я посещаю монастырь, чтобы помолиться и успокоить свои мысли и душу, что и сделала 24 февраля. Но в ту ночь монахини нарушили обет молчания, плакали и звонили по телефону своим родным. Это было ужасно, сердце обливалось кровью, потому что весь монастырь был наполнен криком и молитвами о спасении душ".

По словам Кароль, оказавшись в Европе она из везды стала беженкой. Она решила посвятить себя культурной дипломатии. После в интервью Тина рассказала о своей музыкальной карьере, благотворительности и изменениях, произошедших в ее жизни после трагической смерти ее мужа Евгения Огира.

Ранее Кароль решила высказаться о перерождени государства в символичную дату, спустя год вторжения оккупантов на наши земли.

По словам Тины, это большая ответственность и большая возможность создать новое перерожденное государство. Новая Украина, новые украинцы – мы за год стали другими, лучшими.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.