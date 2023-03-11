Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару - відома українська співачка, яка стала популярною завдяки проектам "Країна У" та "Одного разу під Полтавою". Тепер Ірина є зіркою "Жіночого кварталу" та популярний блогер. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення вирушила до Лондона. Але нещодавно повернулася до акторської роботи в Україні. Не забуває Ірина і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ірина вирішила поговорити з фанатами.

"Поговоримо?", - написала зірка.

"Чи будуть ще нові сезони "Однажды під Полтавою?", - запитала Ірина.

"Ні", - написала зірка.

А до цього Ірина поділилася фотографією із Монатиком.

"Ми з Дімою, вітаємо всіх жінок України зі святом! Бажаємо вам бути сильними та непохитними, ніжними та палкими, красивими та натхненними. Коли я слухаю пісні Монатика про кохання, то у мене завжди враження ніби це про мене))) Завжди собі думаю, ну як так, як він знає?)))", - розповіла Ірина.

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