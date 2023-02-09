Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Одного разу під Полтавой", а теперь звезда "Женского квартала". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения уехала в Лондон. После этого Ирина уже успела вернуться в Украину и продолжить работать.

Известно, что у Сопонару есть молодой человек, которого зовут Роман. Звезда как-то рассказывала в интервью, что он иностранец, так как украинские мужчины ей не нравятся.

А недавно Ирина отправилась в тур с концертами по США. Как можно увидеть по Инстаграму Романа, у Сопонару есть время не только для работы, но и отдыха. Бойфренд актрисы опубликовал фото в сторис, где пара позировала на фоне небоскребов в Майами.

А до этого Ирина хвасталась необычной фотографией из самого известного парка Нью-Йорка - Центрального парка. Звезда позировала в курке, хвастаясь роскошными видами.

"New York. Next Chicago.

Спасибо всем украинцам, которые пришли на концерт и присоединились", - написала Ирина под публикацией, которую опубликовала в своем блоге.

Напомним, звезда "Женского квартала" Сопонару удивила кадром из Нью-Йорка

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