Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость сейчас находится в туре по США, но успевает и отдохнуть с парнем.
"Спасибо всем украинцам, которые пришли на концерт в Майами и приобщились к хорошему, благородному делу", - написала Ирина.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Вот и хочется понимать что вы делаете хорошие дела для войска, собираете средства и тому подобное, но и собираете злобу с таких фотографий, напоминает Николаю Тищенко, Ирина, против вас абсолютно ничего не имею, просто вот такие «красивые» фото нам здесь в Украине не нужны, я понимаю что у вас бурлит жизнь переездами, концертами, даже если это для помощи ВСУ, просто поймите что из таких «отчетов» только растет пренебрежение";
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
В Киеве бушует "потоп", улицы превратились в реки: "Машины тонут"
Ему было всего 28: внезапно оборвалась жизнь популярного актера и брата экс-невесты Кличко
"Мама держала дочь за руку до последнего": ушла из жизни юная спортсменка из Днепропетровщины, подробности
Андре Тан показал украинкам топ-5 главных трендов на весну 2023 года: "Если хотите выглядеть эффектно..."
"Я в шоке и это наши звезды.. Закотица уже куда-то...";
"Может, лучше приехал в Бахмут. Вся лига смеха в Майами воюет";
"А кто это с вами такой "губастенький"? вы женщина и вам не обязательно быть в Украине, а он что там делает?";
"Просто очаровательная девушка красавица, слава Украине".
Напомним, бойфренд Сопонару из "Женского квартала" хвастнул отдыхом со звездной подругой в Майами: фото
А еще Politeka сообщала, что Сопонару из "Женского квартала" нарвалась на критику из-за фото из Нью-Йорка
Также Politeka писала, что звезда "Женского квартала" Сопонару удивила кадром из Нью-Йорка