Актриса Ирина Сопонару из "Женского квартала", показала, как наслаждается отдыхом с парнем в США, поделившись с фанатами планами.

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость сейчас находится в туре по США, но успевает и отдохнуть с парнем.

"Спасибо всем украинцам, которые пришли на концерт в Майами и приобщились к хорошему, благородному делу", - написала Ирина.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вот и хочется понимать что вы делаете хорошие дела для войска, собираете средства и тому подобное, но и собираете злобу с таких фотографий, напоминает Николаю Тищенко, Ирина, против вас абсолютно ничего не имею, просто вот такие «красивые» фото нам здесь в Украине не нужны, я понимаю что у вас бурлит жизнь переездами, концертами, даже если это для помощи ВСУ, просто поймите что из таких «отчетов» только растет пренебрежение";

"Я в шоке и это наши звезды.. Закотица уже куда-то...";

"Может, лучше приехал в Бахмут. Вся лига смеха в Майами воюет";

"А кто это с вами такой "губастенький"? вы женщина и вам не обязательно быть в Украине, а он что там делает?";

"Просто очаровательная девушка красавица, слава Украине".

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