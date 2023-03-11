Актриса Ирина Сопонару из "Женского квартала" рассказала, планируется ли дальше выпускать один из популярных сериалов.

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря проектам "Країна У" и "Одного разу під Полтавою". Теперь Ирина является звездой "Женского квартала" и популярный блогер. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения отправилась в Лондон. Но не так давно вернулась к актерской работе в Украине. Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ирина решила поболтать с фанатами.

"Поговорим?", - написала звезда.

"Будут ли еще новые сезоны "Одного разу під Полтавою?", - спросила Ирина.

"Нет", - написала звезда.

А до этого Ирина поделилась фотографией с Монатиком.

"Мы с Димой, поздравляем всех женщин Украины с праздником! Желаем вам быть сильными и несгибаемыми, нежными и пылкими, красивыми и вдохновенными. Когда я слушаю песни Монатика о любви, то у меня всегда впечатление будто бы это обо мне))) Всегда себе думаю, ну как так, как он знает?)))", - рассказала Ирина.

Напомним, звезда "Женского квартала" Сопонару обрадовалась, что у нее нет детей

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