Популярний український співак, комік і шоумен Володимир Дантес, який нещодавно розлучився зі співачкою Надією Дорофєєвою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував фото з Дніпра зі своїм другом та розповів про новий випуск свого шоу "Мамо, я ганяю тачки".

Як виявилося, Володимир разом із відомим стендап-коміком Колею Зиряновим зняли новий випуск шоу. Проте, за словами Дантеса, сумнівалися, чи варто його випускати, коли українці відходять від чергового ракетного удару по Україні.

У підписі до публікації Дантес написав: "Ми з командою довго думали, чи випускати серію цього тижня. Бо атаки, 81 ракета, руйнування. Але знаєте, любі. Ми нездоланні. Бо поки хтось руйнує, ми створюємо. Після кожної атаки, ми лише більше донатимо і ще невпинніше працюємо задля перемоги. Тому новий випуск "Мамо, я ганяю тачки" з Колею Зиряновим уже на Ютубі. І цього разу ми приїхали в Дніпро. Поки ми знімали цю серію, багато сміялись. А поки монтували, то всі по черзі розчулились… А дехто навіть і прямо в кадрі. Та що тут переказувати! Це треба дивитись. Лінк в сторіс і в шапці профілю".

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