Відомий актор Єгор Крутоголов нагадав шанувальникам про загиблу колегу Марину Поплавську у її день народження.

Відомий український актор, художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов, який разом із колективом зараз багато виступає на благодійних концертах, поділився у своєму Instagram спогадами про загиблу колегу Марину Поплавську. Як виявилося, 9 березня у покійної був день народження, тож Крутоголов вирішив згадати про неї публічно.

На своїй сторінці Єгор опублікував фотографію усміхненої Марини і написав:

"Згадайте Маринку сьогодні добрим словом. У неї сьогодні день народження. Мабуть там, на небі сьогодні вона веде день народження Шевченка".

Українці не залишилися байдужими і почали писати коментарі:

"Світла пам'ять королеві гумору!".

"Світла Вам пам'ять, Марино".

"Пам'ять королеві гумору. Люблю переглядати її виступи. Шевченку дуже пощастило".

"Королева гумору назавжди у наших серцях!".

"Не вистачає, дуже".

"Світла пам'ять".

"Пам'ятаємо і сумуємо. Її дуже не вистачає. Царство небесне".

"Пам'ятаємо і любимо".

"У наших серцях ви назавжди".

"Світла пам'ять! Царство небесне".

"Любимо і співчуваємо, Світла пам'ять найкращому акторові".

Нагадаємо, учасниця гумористичного проекту "Дизель Шоу", актриса Марина Поплавська загинула чотири роки тому у дорожньо-транспортній пригоді трапилося це 20 жовтня 2018 року біля села Мила Києво-Святошинського району на автодорозі Київ – Чоп. В автобусі, який їхав зі Львова до Києва, було 14 акторів "Дизель Шоу". На момент зіткнення пасажири автобуса спали. Поплавська сиділа попереду, поряд із водієм.

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