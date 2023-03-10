Відомий український актор, художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов, який разом із колективом зараз багато виступає на благодійних концертах, поділився у своєму Instagram спогадами про загиблу колегу Марину Поплавську. Як виявилося, 9 березня у покійної був день народження, тож Крутоголов вирішив згадати про неї публічно.
На своїй сторінці Єгор опублікував фотографію усміхненої Марини і написав:
"Згадайте Маринку сьогодні добрим словом. У неї сьогодні день народження. Мабуть там, на небі сьогодні вона веде день народження Шевченка".
Українці не залишилися байдужими і почали писати коментарі:
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"Світла пам'ять королеві гумору!".
"Світла Вам пам'ять, Марино".
"Пам'ять королеві гумору. Люблю переглядати її виступи. Шевченку дуже пощастило".
"Королева гумору назавжди у наших серцях!".
"Не вистачає, дуже".
"Світла пам'ять".
"Пам'ятаємо і сумуємо. Її дуже не вистачає. Царство небесне".
"Пам'ятаємо і любимо".
"У наших серцях ви назавжди".
"Світла пам'ять! Царство небесне".
"Любимо і співчуваємо, Світла пам'ять найкращому акторові".
Нагадаємо, учасниця гумористичного проекту "Дизель Шоу", актриса Марина Поплавська загинула чотири роки тому у дорожньо-транспортній пригоді трапилося це 20 жовтня 2018 року біля села Мила Києво-Святошинського району на автодорозі Київ – Чоп. В автобусі, який їхав зі Львова до Києва, було 14 акторів "Дизель Шоу". На момент зіткнення пасажири автобуса спали. Поплавська сиділа попереду, поряд із водієм.
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