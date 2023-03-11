Популярный украинский певец, комик и шоумен Владимир Дантес, который недавно развелся с певицей Надей Дорофеевой, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал фото из Днепра со своим другом и рассказал о новом выпуске своего шоу "Мама, я гоняю тачки".

Как оказалось, Владимир вместе с известным стендап-комиком Колей Зыряновым сняли новый выпуск шоу. Однако, по словам Дантеса, сомневались, стоит ли его сейчас выпускать, когда украинцы отходят от очередного ракетного удара по Украине.

В подписи к публикации Дантес написал: "Мы с командой долго думали, выпускать ли серию на этой неделе. Ибо атаки, 81 ракета, разрушение. Но знаете, дорогие. Мы непобедимы. Потому что пока кто разрушает, мы создаем. После каждой атаки мы только больше донатим и еще неустанно работаем ради победы. Поэтому новый выпуск "Мама, я гоняю тачки" с Колей Зырянов уже на Ютубе. И в этот раз мы приехали в Днепр. Пока мы снимали эту серию, многие смеялись. А пока монтировали, все по очереди растрогались… А некоторые даже и прямо в кадре. Да что тут пересказывать! Это нужно смотреть. Ссылка в сторис и в шапке профиля".

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