Популярна українська співачка Аліна Паш, яка була переможницею Національного відбору, але не поїхала представляти Україну на Євробаченні минулого року, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу зірка виклала відео, на якому показала роботу над новою піснею.

Як видно, Аліна відбита у просторій кімнаті разом із хлопцем, який грає на гітарі. Тим часом вона сама теж грає – на губній гармошці. Перед камерою співачка з'явилася у світлій футболці, коротких шортах із чорними панчохами та забавним беретом на голові. Атмосфера цього відео виглядає дуже творчою та музичною.

У підписі до публікації Паш написала: "Вже завтра прем’єра моєї нової файної пісні KARPATSKA. Проте вона не тільки про Карпати. Вона про кожного з Нас і про те, що Ми в силі робити рідний край ліпшим кожного дня. Чи відгукується Вам тема? Пишіть в коментарі".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Класно, Алінка".

"В захваті".

"Хочу чути".

"Цікаво. Дуже люблю Карпати".

"Аліно, пісня вогонь. Вже хочу студійну версію почути!".

"Як цікаво звучить. Скоріше б почути її".

"Дуже круто звучить! Хочу чути вже!"

"Ой, як чудово. Дуже любиться".

"Улюблена пісня євер! Хочу вже чути її скрізь і всюди".

Нагадаємо, "Нам ніколи не зрозуміти": Онуфрійчук з "Танців з зірками" показала кадри з Бахмута та звернулася до українців.

Як повідомляла Politeka, "Дуже чекаємо": Саніна з The Hardkiss повідомила важливу новину про новий гастрольний тур.

Також Politeka писала, що "Іди працюй": донька Олі Полякової роздраконила українців кадрами з бойфрендом у Парижі.