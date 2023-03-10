Популярна українська співачка Аліна Паш, яка була переможницею Національного відбору, але не поїхала представляти Україну на Євробаченні минулого року, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу зірка виклала відео, на якому показала роботу над новою піснею.
Як видно, Аліна відбита у просторій кімнаті разом із хлопцем, який грає на гітарі. Тим часом вона сама теж грає – на губній гармошці. Перед камерою співачка з'явилася у світлій футболці, коротких шортах із чорними панчохами та забавним беретом на голові. Атмосфера цього відео виглядає дуже творчою та музичною.
У підписі до публікації Паш написала: "Вже завтра прем’єра моєї нової файної пісні KARPATSKA. Проте вона не тільки про Карпати. Вона про кожного з Нас і про те, що Ми в силі робити рідний край ліпшим кожного дня. Чи відгукується Вам тема? Пишіть в коментарі".
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Класно, Алінка".
"В захваті".
"Хочу чути".
"Цікаво. Дуже люблю Карпати".
"Аліно, пісня вогонь. Вже хочу студійну версію почути!".
"Як цікаво звучить. Скоріше б почути її".
"Дуже круто звучить! Хочу чути вже!"
"Ой, як чудово. Дуже любиться".
"Улюблена пісня євер! Хочу вже чути її скрізь і всюди".
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