Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши незвичайні кадри з нової фотосесії.

Схоже, після багатьох подорожей Анна повернулася до Києва та влаштувала собі гламурну фотосесію. Як видно, на нових фото модель позує в незвичайній локації з багатоповерховим білим диваном. Перед камерою вона з'явилася у стильній чорній сукні незвичайного фасону з пікантними вирізами та декоративними шпильками. Її розкішне волосся завите і розпущене в елегантному укладанні, а на обличчі красивий макіяж.

У підписі до публікації Неплях написала: "Боже, яка я щаслива народитися жінкою! Сильною чи слабкою, емоційною чи бездушною, яскравою чи ніякою, - сьогодні я можу впевнено сказати, що люблю себе будь-якою та не маю бажання комусь щось доказувати і за щось боротися. Просто живу, кохаю, люблю все що роблю і роблю все, що люблю. Бажаю кожній жінці це відчуття. Ви варті всього, що є у цьому всесвіті просто тому, що ви є… воно вже ваше".

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