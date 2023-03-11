Популярний український телеведучий, шоумен, продюсер та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який зараз працює у "Сніданку з 1+1", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклав фото та відео з концерту у Буковелі та розповів про те, скільки коштів вдалося зібрати.

Як виявилося, Юрій виступає не лише як ведучий благодійних заходів. На новому відео можна побачити, що телезірка почав співати нарівні зі своїми зірковими друзями Олександром Пономарьовим та Михайлом Хомою (Дзідзьо). І треба сказати, що українці просто захоплені співом артиста.

У підписі до публікації Горбунов розповів: "Дуже продуктивні концерти з благодійними аукціонами! В Буковелі ми зібрали 1 млн. гривень! Закарпаття було щедрим на донати! Ми зібрали 60 тис.$! Все це на ЗСУ і підтримку ВПО України, людей, які втратили через війну все! Дякую @ponomaryovoleksandr, @dzidzio за все що ми робимо! Завтра концерт-аукціон в Києві! Квитки в продажу!".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію телеведучого:

"Ви молодці!".

"Неймовірні!".

"Молодці, робите круту справу".

"Хлопці, ви супер".

"Молодці! Так тримати!".

"Прекрасно".

"Горбунов молодець: і співає, і у фільмах, і чудовий ведучий".

"Ого, Горбунов співає, навіть не знала. Вписався так непогано".

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