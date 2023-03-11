Популярный украинский телеведущий, шоумен, продюсер и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который сейчас работает в "Сніданку з 1+1", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложил фото и видео с концерта в Буковеле и рассказал о том, сколько средств удалось собрать.
Как оказалось, Юрий выступает не только, как ведущий благотворительных мероприятий. На новом видео можно увидеть, что телезвезда начал петь наравне со своими звездными друзьями Александром Пономаревым и Михаилом Хомой (Дзидзьо). И надо сказать, что украинцы просто в восторге от пения артиста.
В подписи к публикации Горбунов рассказал: "Очень продуктивные концерты с благотворительными аукционами! В Буковеле мы собрали 1 млн гривен! Закарпатье было щедрым на донаты! Мы собрали 60 тыс.$! Все это на ВСУ и поддержку ВПО Украины, людей, которые потеряли из-за войны все! Спасибо @ponomaryovoleksandr, @dzidzio за все, что мы делаем! Завтра концерт-аукцион в Киеве! Билеты в продаже!".
Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущего:
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"Вы молодцы!".
"Невероятные!".
"Молодцы, делаете крутое дело".
"Ребята, вы супер".
"Молодцы! Так держать!".
"Прекрасно".
"Горбунов молодец: и поет, и в фильмах, и замечательный ведущий".
"Ого, Горбунов поет, даже не знала. Вписался так не плохо".
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