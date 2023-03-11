Відома актриса, перша «Холостячка» Ксенія Мішина часто розповідає шанувальницям, як намагається доглядати себе. Нерідко артистка ділиться особистими рекомендаціями та дивує настановами.

На цей раз Мішина зізналася, які процедури робить для того, щоб виглядати молодшою ​​і привабливішою перед шанувальницями. Фанати звернув увагу, що зірка таким чином відкидає всі чутки про якусь пластику, як раніше їй писали.

На нових кадрах Ксенія показала, як омолоджує шкіру в салоні краси і яка процедура їй особливо допомагає.

«Скільки завжди питань, що я роблю зі шкірою свого обличчя – якась косметика, якісь процедури. Тож вгадайте, куди я поїхала! Процедури на очищення, сяйво та омолодження! – зізналася Мишина.

Раніше Мішина вирішила розповісти, як провела Міжнародний жіночий день і чому до цього моменту нічого не розповідала про себе та свій відпочинок. Якщо ж раніше артистка хвалилася букетами та яскравими образами, то цього разу промовчала.

«А загалом, як пройшло моє 8 березня? Зал, в якому я була одна, потім зустріч із подружкою та трохи сну. Вибачте, дівчатка, що не привітала, але хотілося побути у тиші та без соціальних мереж» - поділилася Мішина.

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