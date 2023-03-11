Известная актриса, первая «Холостячка» Ксения Мишина часто рассказывает поклонницам, как старается ухаживать за собой. Нередко артистка делится личными рекомендациями и удивляет наставлениями.

В этот раз Мишина призналась, какие процедуры делает для того, чтобы выглядеть моложе и привлекательно перед поклонницами. Фанаты обратил внимание, что звезда таким образом отвергает все слухи о какой-либо пластике, как ранее ей писали.

На новых кадрах Ксения показала, как омолаживает кожу в салоне красоты и какая процедура ей в этом особенно помогает.

«Сколько всегда вопросов, что я делаю с кожей своего лица – какая косметика, какие процедуры. Поэтому, угадайте, куда я поехала! Процедуры на очищение, сияние и омоложение! – призналась Мишина.

Ранее Мишина решила рассказать, как провела Международный женский день и почему до этого момента ничего не рассказывала о себе и своем отдыхе. Если же ранее артистка хвасталась букетами и яркими образами, то в этот раз промолчала.

«А вообще, как прошло мое 8 марта? Зал, в котором я была одна, потом встреча с подружкой и немного сна. Простите, девочки, что не поздравила, но хотелось побыть в тишине и без социальных сетей» - поделилась Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.