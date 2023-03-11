Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати пісний морквяний кекс з апельсиновою глазур'ю.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

130 г борошна

10 г розпушувача

140 г цукру

цедра одного апельсина

дрібка солі

1/3 ч. л. кориці

60 мл апельсинового фрешу

80 мл соняшникової олії (рафінованої)

250 г моркови (натертої на дрібній терці)

150 г грецьких горіхів

Для апельсинової глазурі:

50 мл апельсинового фрешу

150 г цукрової пудри

цедра одного апельсина

Відправляємо в миску борошно, розпушувач, цукор, сіль, корицю, цедру апельсина та все перемішуємо.

Грецькі горіхи обсмажуємо в розігрітій до 170°С духовці 10-12 хвилин, знімаємо шкірку та подрібнюємо їх. До натертої моркви додаємо апельсиновий фреш, соняшникову олію та подрібнені горіхи. Зʼєднуємо обидві маси. Отриману масу зірка "Мастер Шеф" розподіляє на дві форми. Змащуємо форми для кексів олією і присипаємо борошном. Випікаємо при температурі 170°С 50-60 хвилин. Готовність перевіряємо деревʼяною шпажкою.

Залишається приготувати апельсинову глазур. Для цього змішуємо апельсиновий фреш із цукровою пудрою та додаємо цедру

апельсина. Покриваємо готовий гарячий кекс апельсиновою глазур'ю — і готово, можна смакувати.

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