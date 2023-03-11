В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить постный морковный кекс с апельсиновой глазурью.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

130 г муки

10 г разрыхлителя

140 г сахара

цедра одного апельсина

щепотка соли

1/3 ч. л. корицы

60 мл апельсинового фреша

80 мл подсолнечного масла (рафинированного)

250 г моркови (натертой на мелкой терке)

150 г грецких орехов

Для апельсиновой глазури:

50 мл апельсинового фреша

150 г сахарной пудры

цедра одного апельсина

Отправляем в миску муку, разрыхлитель, сахар, соль, корицу, цедру апельсина и все перемешиваем.

Грецкие орехи обжариваем в разогретой до 170°С духовке 10-12 минут, снимаем шкурку и измельчаем их. К натертой моркови добавляем апельсиновый фреш, подсолнечное масло и измельченные орехи. Соединяем обе массы. Получившуюся массу звезда "Мастер Шеф" распределяет на две формы. Смазываем формы для кексов растительным маслом и присыпаем мукой. Выпекаем при температуре 170°С 50-60 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой.

Остается приготовить апельсиновую глазурь. Для этого смешиваем апельсиновый фреш с сахарной пудрой и добавляем

апельсиновую цедру. Покрываем готовый горячий кекс апельсиновой глазурью – и готово, можно смаковать.

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