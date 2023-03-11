Волосся ведучої Маші Єфросініної виглядає так, ніби до них не торкалася рука стиліста, але при цьому це виглядає дуже стильно і модно.

Телеведуча Маша Єфросиніна перед вторгненням росії в Україну зважилася на зміни у зовнішності. Телеведуча вкоротила своє розкішне довге волосся, а також відстригла чубок, і за її словами, таки літає від легкості. На цей раз вона показала в Інстаграм трохи змінений вигляд зачіски, який користувачі мережі назвали: "шухер на голові".

На знімку Маша Єфросиніна постала з легким макіяжем на обличчі, підкресливши очі тушшю та олівцем. Образ доповнювала кофта в леопардовий принт. На голові вона створила трендову зачіску весни - ефект скуйовдженого волосся або як його називають по-простому - "шухер на голові".

Волосся ведучої Маші Єфросініної виглядає так, ніби до них не торкалася рука стиліста, але при цьому це виглядає дуже стильно і модно. Ведуча вже неодноразово зазначала, що цілком задоволена своєю зовнішністю і не боїться ділитися такими чесними кадрами.

Користувачі мережі оцінили зовнішній вигляд і нову зачіску зірки та залишили їй багато захоплених коментарів: "Красуня", "Красуня наша Маша навіть з шухером на голові", "Маша, ви така красива. Як кажуть:"красу нічим не зіпсуєш", "З чубчиком Ви копія Ваша мама)".

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