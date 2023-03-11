Волосы ведущей Маши Ефросининой выглядят так, как будто бы к ним не прикасалась рука стилиста, но при этом это смотрятся очень стильно и модно.

Телеведущая Маша Ефросинина перед вторжением рф в Украину решилась на изменения во внешности. Телеведущая укоротила свои роскошные длинные волосы, а также отстригла челку, и по ее словам, просто таки летает от легкости. В этот раз она показала в Инстаграм немного измененный вид прически, который пользователи сети назвали: "шухер на голове".

На снимке Маша Ефросинина предстала с легким макияжем на лице, подчеркнув глаза тушью и карандашем. Образ дополняла кофточка в леопардовый принт. На голове она создала трендовую прическу весны - эффект взъерошенных волос или же как его называют по-простому - "шухер на голове".

Волосы ведущей Маши Ефросининой выглядят так, как будто бы к ним не прикасалась рука стилиста, но при этом это смотрятся очень стильно и модно. Ведущая уже не раз отмечала, что вполне довольна своей внешностью и не боится делиться такими чесными кадрами.

Пользователи сети оценили внешний вид и новую прическу звезды и оставили ей много восхищенных комментариев: "Красотка", "Красавица наша Маша даже с шухером на голове", "Маша, вы такая красивая. Как говорят: "красоту ничем не испортишь", "С челкой Вы копия Ваша мама)".

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

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