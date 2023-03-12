На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова розповіла про важливість здорового сну для повноцінного функціонування організму.

"Для цього потрібно всього лише вчасно лягти в ліжко, цілеспрямовано розслабитися та заплющити очі – далі наша природа сама знає, як запустити процес відновлення у темний час доби. Але, на жаль, багато хто програє собі вже на етапі власне усвідомлення необхідності своєчасного здорового нічного сну, залишаючи в пріоритеті недопереглянутий фільм, недоскролену стрічку Інстаграм, недовиставлені сторіс та багато інших безумовно «важливих» справ. Ми банально не можемо вчасно дійти до ліжка, щоб просто поспати", — пише Марина Боржемська.

Тренерка наголосила, що здоровий сон вирішує цілу низку проблем, які нам часом не під силу вирішити навіть за великі гроші:

подовжує життя та покращує його якість, оздоровлюючи внутрішні органи;

сприяє синтезу власного колагену, підвищуючи таким чином еластичність шкіри та омолоджуючи її;

регулює правильну роботу гормональної системи;

зміцнює імунітет, стимулюючи процес синтезу цитокінів (специфічних білкових структур, що відповідають за низку міжклітинних взаємодій в організмі).

"«Людина - істота розумна» говорить наука, але сама людина день у день ставить під сумнів цей факт. Ми знаємо вартість найдорожчого гаджета, але за тисячоліття еволюції так і не змогли гідно оцінити один з найдорожчих подарунків, який отримали від природи - щоденне відродження в процесі сну. І над цим варто замислитись. Негайно. Тим паче сьогодні, у ці полохливі дні війни, що триває, коли повноцінне відновлення важливе для кожного з нас, як повітря ❤️", — додала зірка "Зважені та щасливі".

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